Скрытые мотивы: что стоит за добавлением Влада Бумаги в базу Миротворца?

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Российский блогер Влад А4 (Влад Бумага) добавлен в базу украинского сайта "Миротворец"*.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Влад Бумага (3) на VK Fest 5 (cropped)

Поводом стал его вопрос Владимиру Путину во время "Прямой линии" в декабре 2024 года. В аннотации к записи указано: "за распространение российской пропаганды и поддержку информационной политики РФ".

Как сообщает РИА Новости, в карточке блогера прикреплена ссылка на статью о его обращении к президенту. Тогда Бумага спросил о замедлении работы YouTube в России. Путин ответил, что проблемы вызваны действиями самой платформы, нарушившей законы РФ, а не властей.

Сайт "Миротворец", созданный в 2014 году, публикует персональные данные лиц, которых авторы портала считают "угрозой национальной безопасности Украины". В базу регулярно попадают российские журналисты, артисты и публичные фигуры.

* - сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён в РФ

Уточнения

Влад А4 (настоящее имя ― Владисла́в Андре́евич Бума́га; род. 5 июня 1996 года) — белорусский видеоблогер, певец, инстаблогер и актёр.



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