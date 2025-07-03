Мастера игры раскрывают тайны: Аврора Киба и её любовная игра с Григорием Лепсом

Участники проекта "Мастер игры" приоткрыли закулисье отношений Авроры Кибы и Григория Лепса.
По их словам, до знакомства с певцом девушка активно поддерживала молодого блогера Даню Милохина — лайками, комментариями и даже донатами в соцсетях.
При этом на шоу Киба уверенно отвечала на вопросы о романе с Лепсом и 45-летней разнице в возрасте фразой: "Моё тело — моё дело".
Однако съёмочная группа обратила внимание на резкую смену интересов: теперь Аврора в караоке исполняет исключительно песни Лепса и регулярно упоминает, что певец четырежды делал ей предложение.
Некоторые участники в разговоре с kp.ru, выразили сомнения в её мотивах, отметив, что девушка носит одни и те же вещи из люксовых коллекций прошлых лет и демонстрирует архивные фото со знаменитостями.
"Всё это больше похоже на пиар-стратегию", — предположил инсайдер, добавив, что Киба часто советуется с личным астрологом.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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