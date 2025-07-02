Глава ФПБК пришёл в ярость из-за возвращения Манижи в Россию: это абсурд!

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своём Telegram-канале критически высказался по поводу возвращения певицы Манижи в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манижа

Артистка покинула пределы страны после начала специальной военной операции на Украине (СВО), вызвав резонанс резкими высказываниями. Позднее её комментарии касательно трагедии в московском концертном комплексе "Крокус Сити Холл" также вызвали широкий общественный отклик.

Тем не менее, недавнее появление артистки на московской сцене вызвало недоумение среди российских пользователей соцсетей.

"Манижа, которая публично и некорректно обвиняла РФ в развязывании конфликта, а также задевала чувства соотечественников своим выступлением на Евровидении, теперь снова выступает в Москве. Настоящий абсурд", — написал Бородин.

Стоит отметить, что певицу поддерживают некоторые российские знаменитости, включая Аллу Пугачёву, покинувшую страну и эмигрировавшую в Израиль.

Официального комментария от самой Манижи пока не последовало.

Уточнения

Мани́жа Дале́ровна Санги́н (урожд. Хамра́ева; род. 8 июля 1991, Душанбе), известная мононимно как Мани́жа — российская певица, независимый музыкант, автор песен, режиссёр музыкальных видеоклипов, общественный деятель в области борьбы с домашним насилием.



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