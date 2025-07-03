Дров наломал, но ни о чём не жалею: откровения Прохора Шаляпина о прошлом

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Певец Прохор Шаляпин честно признал свои прошлые ошибки, отметив, что научился извлекать полезные уроки из любых жизненных ситуаций.

Фото: Wikipedia by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Артист появился на мероприятии в Москве, посвящённом премьере нового сериала "Этерна". Комментируя своё прошлое, Шаляпин заявил: "Дров наломал, но ни о чём не жалею".

По мнению артиста, каждый человек должен помнить, что главное — учиться на собственном опыте и двигаться вперёд, не застревая в переживаниях.

При этом Шаляпин подчеркнул необходимость любить себя и ставить личные интересы превыше всего.

"Я оглядываюсь назад, видел всякие истории, когда люди не доживают даже до моих лет. Ну и в целом, какие выводы? Что, наверное, надо думать о себе, в первую очередь", — цитирует его Woman.ru.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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