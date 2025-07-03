Как Zivert стала одной из самых высокооплачиваемых артисток России: секреты успеха

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юлия Зиверт (Zivert) в интервью Hello! раскрыла стратегию, позволившую ей войти в число самых высокооплачиваемых артисток России.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zivert

Певица подчеркнула: харизмы и хитов недостаточно — долгосрочный успех требует системных вложений.

"Условно: ты не можешь налить элитный парфюм в банку из-под огурцов. Продукт должен соответствовать упаковке", — заявила Zivert, поясняя инвестиции в клипы, шоу и визуальный контент.

По её словам, на старте карьеры траты кажутся огромными, но именно они формируют ценность артиста для платежеспособной аудитории.

Ранее певица признавалась, что рост гонораров пробудил в ней страсть к шопингу: "Теперь разгребаю гардероб".

Уточнения

Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица.



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