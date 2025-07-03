Как Zivert стала одной из самых высокооплачиваемых артисток России: секреты успеха

Юлия Зиверт (Zivert) в интервью Hello! раскрыла стратегию, позволившую ей войти в число самых высокооплачиваемых артисток России.
Певица подчеркнула: харизмы и хитов недостаточно — долгосрочный успех требует системных вложений.
"Условно: ты не можешь налить элитный парфюм в банку из-под огурцов. Продукт должен соответствовать упаковке", — заявила Zivert, поясняя инвестиции в клипы, шоу и визуальный контент.
По её словам, на старте карьеры траты кажутся огромными, но именно они формируют ценность артиста для платежеспособной аудитории.
Ранее певица признавалась, что рост гонораров пробудил в ней страсть к шопингу: "Теперь разгребаю гардероб".
Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица.
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