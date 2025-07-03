Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар

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Юрий Лоза в своём Telegram-канале заявил, что не понимает причин внезапного интереса молодёжи к творчеству Надежды Кадышевой.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

Певец предположил, что популярность артистки связана не с музыкальными заслугами, а с грамотным пиаром.

"Она десятилетиями пела одно и то же. Но если вчера молодёжь её игнорировала, а сегодня называет модной — это вопрос к социологам", — пояснил Лоза.

Он уверен, что молодое поколение легко поддаётся управлению, и раскрутка любого бренда это задача специалистов.

В качестве аналогии он привёл историю с Эдуардом Хилем, чья композиция "Трололо" стала вирусной спустя 40 лет после создания. При этом музыкант скептически оценил долговечность нынешнего тренда: "Молодёжь быстро живёт и так же быстро забывает вчерашних кумиров".

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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