Тайна закрытых границ: почему рэпера Канье Уэста больше не пустят в Австралию?

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил аннулирование визы американского рэпера Канье Уэста.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Решение принято после выхода трека "Heil Hitler", где исполнитель использовал нацистское приветствие. Об этом сообщает BBC.

"Я не позволю въезжать тем, кто оправдывает антисемитизм", — заявил Берк, подчеркнув, что ведомство пересмотрело документы артиста из-за "множества оскорбительных высказываний".

Поводом стал клип, опубликованный 8 мая 2025 года — в День Победы в Европе. В ролике темнокожие мужчины в звериных шкурах хором исполняют нацистское приветствие. Позже Уэст заявил в соцсетях, что "покончил с антисемитизмом", но австралийские власти сочли это недостаточным.

Берк не уточнил, является ли запрет пожизненным. Каждая новая заявка рэпера на визу будет рассматриваться отдельно в соответствии с миграционным законодательством страны.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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