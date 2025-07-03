Тайна закрытых границ: почему рэпера Канье Уэста больше не пустят в Австралию?

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил аннулирование визы американского рэпера Канье Уэста.
Решение принято после выхода трека "Heil Hitler", где исполнитель использовал нацистское приветствие. Об этом сообщает BBC.
"Я не позволю въезжать тем, кто оправдывает антисемитизм", — заявил Берк, подчеркнув, что ведомство пересмотрело документы артиста из-за "множества оскорбительных высказываний".
Поводом стал клип, опубликованный 8 мая 2025 года — в День Победы в Европе. В ролике темнокожие мужчины в звериных шкурах хором исполняют нацистское приветствие. Позже Уэст заявил в соцсетях, что "покончил с антисемитизмом", но австралийские власти сочли это недостаточным.
Берк не уточнил, является ли запрет пожизненным. Каждая новая заявка рэпера на визу будет рассматриваться отдельно в соответствии с миграционным законодательством страны.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
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