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Ты сама пела про ЛГБТ!* Собчак пристыдила Инстасамку за донос на Дору и Мэйби Бэйби

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак в своём Telegram-канале жёстко ответила Инстасамке (Дарье Еропкиной) после её нападок на певиц Дору и Мэйби Бэйби.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Напомнив, что сама недавно защищала Инстасамку от критики Екатерины Мизулиной, журналистка обвинила её в лицемерии.

"Раньше Еропкину громила Мизулина — я за неё горой стояла. А теперь она сама превратилась в дракона! Плодит фейки про коллег, хотя сама пела откровенные треки про секс с намёками на ЛГБТ*", — открыто написала она.

1 июля Инстасамка обвинила Дору в каверах на песни иноагента FACE*, а Мэйби Бэйби — в "пропаганде экстремизма". Но главный удар Ксения нанесла, напомнив о двойных стандартах:

"Где твоя принципиальность была, Даша, когда ты сбежала в эмиграцию? Потом униженно просила прощения у "робот-барби"? Миа Бойка хоть честно сменила имидж, а ты травишь артистов — это подло!"

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

* Иван Дрёмин признан иноагентом по решению Минюста РФ

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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