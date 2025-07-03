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Zivert раскрыла свои самые сокровенные страхи: что её пугает больше всего?

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Zivert (Юлия Сытник) поделилась своими переживаниями и внутренними страхами.

Zivert
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zivert

В интервью журналу Hello! она призналась, что часто критикует себя, даже если добилась значительных успехов в течение дня. Певица также упомянула, что её главным страхом является боязнь не успеть сделать что-то важное в жизни.

Однако, самое сильное чувство страха возникает у неё при мысли о потере близких людей, которых она называет своей "тихой гаванью".

Zivert подчёркивает, что несмотря на эти страхи, она не позволяет им управлять своей жизнью. Она утверждает, что важно научиться ценить свои достижения и наслаждаться моментом.

Артистка не любит говорить о личной жизни, поэтому нет практически никакой информации о её возлюбленных и романах.

Уточнения

Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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