Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян прокомментировала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес, состоявшуюся 22 июня в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ким Кардашьян

В личном блоге медийная персона отметила исключительную атмосферу мероприятия.

"Любовь, которую мы все чувствовали в зале, мы никогда не забудем. Вечно болеем за самую счастливую пару!" — эмоционально написала она.

Кардашьян подчеркнула, что невеста выглядела "идеально", а локация церемонии была подобрана безупречно.

Её реакция последовала после сообщений Page Six о романтическом интересе Орландо Блума и Тома Брэди к актрисе Сидни Суини, присутствовавшей на торжестве. По неподтверждённым данным, оба знаменитости пригласили её на свидания.

Напомним, свадьба основателя Amazon и телеведущей собрала в Венеции звёзд первой величины: от Клуни и Джоли до Блума и Кэтрин Шварценеггер.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Карда́шьян (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.





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