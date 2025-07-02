Pink Floyd удивили альбомом Meddle: как одна песня разрушила их репутацию

Альбом Meddle стал поворотным моментом для Pink Floyd — именно здесь группа начала переход от психоделического рока к прогрессивному, создав эпичную 23-минутную сюиту "Echoes".
Этот трек до сих пор считается одним из величайших достижений коллектива. Однако на той же пластинке скрывается и антирекорд: блюзовая пародия "Seamus", которую фанаты единодушно называют худшей песней в истории группы.
Всё дело в абсурдной концепции: гитарный аккомпанемент Дэвида Гилмора сопровождается завываниями собаки музыканта Стива Марриотта.
Критики из Classic Rock Review отмечают, что этот комичный эксперимент полностью выбивается из атмосферы альбома — особенно на фоне гипнотического инструментала "One of These Days" с его зловещим шёпотом "Я разрежу тебя на куски", мечтательного фолк-номера "A Pillow of Winds" и психоделического "Fearless", завершающегося хором болельщиков "Ливерпуля".
Сам Гилмор позже иронизировал: "Мы тогда искали новые звуки… Видимо, переборщили с креативом". Интересно, что Pink Floyd никогда не исполняли "Seamus" на концертах, что лишь подтверждает её особый статус в дискографии.
Pink Floyd (рус. Пинк Флойд) — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединёнными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу.
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