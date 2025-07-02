Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бальзам защищает, масло ухаживает: как работают разные форматы и зачем это знать
Учёные нашли бактерии-паразиты с суперспособностью — и это не фантастика
Хотите получить мощный пампинг? Тренеры клянутся этой тренировкой 100 для растяжки мышц рукавов
Отпуск едва не закончился трагедией — россиянка потеряла сознание после бабл-ти в Египте
Ошибка садовода: 3 главных фактора, мешающие вашей розе благоухать
Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: что скрывается за возрождением легендарного дуэта
12 миллионов россиян отказались от кредитов — закон о самозапрете взорвал статистику
Тайны переговоров Макрона и Путина раскрыты — дело вовсе не в Украине
Не платят зарплату? Вот как вы можете защитить свои права

Секрет роскошной жизни Алфи Беста: почему он бросил Британию ради Монако

1:13
Шоу-бизнес » Зарубежный

Алфи Бест — самый богатый ром в мире с состоянием 700 млн фунтов стерлингов — официально переехал в Монако.

Монако
Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монако

Причина проста: нулевой подоходный налог. Он отметил, что всегда платил справедливые налоги в Британии и продолжит их платить через компании, однако в новом месте его дивиденды не обложат налогом.

Его история — путь из нищеты: детство в караване, а ныне — апартаменты за 20 млн фунтов стерлингов в Монте-Карло с видом на суперяхту Sunseeker 90 Ocean (9 млн фунтов стерлингов).

На борту: подводный док для гидроцикла, сауна и зона для 8 гостей. Неделя отдыха на ней обходится в 100 000 фунтов стерлингов.

Бизнес-империя Беста остаётся в Британии: 95 жилых парков, 7 курортов, гольф-клуб и футбольная команда. Ко всему этому добавляется 50% доля в 15 объектах США и кемпинговый бренд Vaaroom.

"Монако — логичный выбор, — смеётся Алфи. — Здесь я среди своих". Его соседи — гонщики "Формулы-1" и нефтяные магнаты.

Уточнения

Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс
Туризм
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс Аудио 
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Последние материалы
Германия стреляет в себя: известно, что Мерц приготовил против России
Фитнес в офисе: реально ли оставаться в форме, не выходя из рабочего кресла
93% участников сталкиваются с food-контентом: влияние социальной сети на выбор блюд
Не дайте своему саженцу погибнуть: избегайте этих распространённых ошибок
Обычный фейерверк может довести птиц до гибели — вот что выяснили
Месяц отпуска за 5 лет работы — в Госдуме обсуждают долгожданную инициативу
Компании Германии сокращают штаты самыми высокими темпами со времени пандемии
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Съёмка медосвидетельствования на телефон: право водителя или нарушение
Древнее капище: мегалиты Марокко раскрыли тайну доисторических ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.