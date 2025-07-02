Секрет роскошной жизни Алфи Беста: почему он бросил Британию ради Монако

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Алфи Бест — самый богатый ром в мире с состоянием 700 млн фунтов стерлингов — официально переехал в Монако.

Фото: commons.wikimedia.org by Vittex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Монако

Причина проста: нулевой подоходный налог. Он отметил, что всегда платил справедливые налоги в Британии и продолжит их платить через компании, однако в новом месте его дивиденды не обложат налогом.

Его история — путь из нищеты: детство в караване, а ныне — апартаменты за 20 млн фунтов стерлингов в Монте-Карло с видом на суперяхту Sunseeker 90 Ocean (9 млн фунтов стерлингов).

На борту: подводный док для гидроцикла, сауна и зона для 8 гостей. Неделя отдыха на ней обходится в 100 000 фунтов стерлингов.

Бизнес-империя Беста остаётся в Британии: 95 жилых парков, 7 курортов, гольф-клуб и футбольная команда. Ко всему этому добавляется 50% доля в 15 объектах США и кемпинговый бренд Vaaroom.

"Монако — логичный выбор, — смеётся Алфи. — Здесь я среди своих". Его соседи — гонщики "Формулы-1" и нефтяные магнаты.

Уточнения

Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.



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