От колы на завтрак до скульптуры: как Брэд Питт в 61 год победил хаос и стал иконой стиля

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Брэд Питт в 61 год выглядит поразительно, но, как он сам признаётся, путь к этому был непрост.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

В откровенном интервью актёр честно рассказал, что в молодости просыпался, курил и выпивал 4 банки колы со льдом на завтрак, отказываясь от полноценного рациона.

Перелом наступил в 1995 году после роли в триллере "Семь" — страсть к актёрству заставила его изменить привычки.

Сегодня его жизнь — образец дисциплины. Основу рациона составляет простая диета: курица, брокколи и бурый рис на завтрак, обед и ужин. Это помогает сохранять мышечную массу без набора жира.

Питт регулярно тренируется с персональным тренером, а после развода с Анджелиной Джоли нашёл неожиданную терапию — скульптуру.

"Это тишина и одиночество. Так я переживал эмоции", — объясняет он.

Актер подчёркивает: "Я не бегу от старения, просто стал осознаннее. Здоровье и творчество — теперь мой выбор". Его трансформация доказывает: начать новую главу можно в любом возрасте.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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