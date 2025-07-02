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Слёзы и унижения: няня дочерей Виторгана раскрыла правду о работе в звёздной семье

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Николь Кононова, работавшая няней в семье актёра Эммануила Виторгана, публично рассказала о неприятных условиях труда и систематическом прессинге, которому подвергалась со стороны хозяев.

Эммануил Виторган
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эммануил Виторган

Ранее сообщалось, что семья ищет новую помощницу для ухода за девочками за рубежом. Кононова признаётся, что устроилась няней, однако вскоре поняла, что кроме присмотра за детьми вынуждена заниматься уборкой всего дома, мыть посуду и готовить еду.

Как пишет kp.ru, её регулярно критиковали за любые мелочи, начиная от способа развешивания полотенец и заканчивая рецептами блюд.

Также няня поведала о жестоком обращении со стороны хозяйки квартиры — жены Виторгана, Ирины. Со слов Кононовой, женщину ежедневно обвиняли в мелких ошибках, зачастую необоснованно. Например, её ругали за то, что дети получили одинаковые блюда дважды подряд, йогурт стоял рядом с колбасой в холодильнике, а сметану положили в суп.

Дошло до того, что, покидая семью, женщину выгнали буквально на улицу, оставив дожидаться такси без возможности забрать личные вещи спокойно. При этом Ирина Виноградова отказалась оплатить долги за мероприятия, на которые она сама посылала детей с няней, ссылаясь на несуществующие обязательства.

В конце разговора женщина пожелала будущим кандидаткам внимательно изучить условия трудоустройства и помнить о собственных правах.

Уточнения

Эммануи́л Гедео́нович Виторга́н (род. 27 декабря 1939, Баку) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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