Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего

1:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонников классического кино ждет громкая премьера — студия Paramount Pictures представила трейлер ремейка знаменитого боевика 1987 года "Выживший", в котором главную роль Арнольда Шварценеггера теперь исполняет восходящая звезда Голливуда Глен Пауэлл.

Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера Арнольд Шварценеггер

Новая версия под названием "Конкурент", основанная на оригинальном романе Стивена Кинга, обещает не просто повторить успех оригинала, но и предложить современный взгляд на вневременную историю о борьбе человека против системы.

Сюжет сохраняет свою актуальность — отчаявшийся отец Бен Ричардс участвует в смертельном реалити-шоу, чтобы спасти жизнь своей дочери. Однако создатели фильма делают акцент на более мрачной атмосфере и социальной сатире, отражающей реалии современной медиаиндустрии. Звездный актерский состав, включающий Колмана Доминго, Джоша Бролина и Уильяма Х. Мэйси, добавляет проекту весомости, а сам Пауэлл, известный по роли в "Топ Ган: Мэверик", лично выполняет большинство каскадерских трюков, демонстрируя преданность роли.

Особый интерес вызывает обещанное камео Арнольда Шварценеггера — создатели фильма подготовили для поклонников оригинала несколько приятных сюрпризов и отсылок к культовой версии 80-х. Премьера "Конкурента" в Бразилии запланирована на 6 ноября 2025 года, и уже сейчас ясно, что фильм станет одним из самых обсуждаемых кинопроектов осени, пишет cnnbrasil.com.br.

Режиссер подчеркивает, что это не просто повторение известной истории, а ее творческое переосмысление для нового поколения зрителей, сохраняющее дух оригинала, но предлагающее свежий визуальный стиль и актуальный социальный контекст.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.



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