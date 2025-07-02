Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Годовой запас за три недели: красноярские речники покорили бурные воды Енисея
Секретный тизер фильма Нолана Одиссея утёк в Сеть: что скрывают создатели?
Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему
Это мой комфорт! Стас Михайлов объяснил миллионные траты на вещи
Секрет нежного омлета с сыром, который тает во рту
Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств в крупных проектах на сумму 400 млрд рублей
Болонья завораживает историей и вкусом, но кое-что можно улучить — мнение туристов и предпринимателей
Этот кот не породистый, но соседи завидуют — что в нём оказалось особенного
Они не изношены, но уже не держат дорогу: как понять, что резина уже не спасёт на дороге

Глен Пауэлл заменит Шварценеггера: вышел трейлер ремейка культового Выжившего

1:56
Шоу-бизнес

Поклонников классического кино ждет громкая премьера — студия Paramount Pictures представила трейлер ремейка знаменитого боевика 1987 года "Выживший", в котором главную роль Арнольда Шварценеггера теперь исполняет восходящая звезда Голливуда Глен Пауэлл.

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

Новая версия под названием "Конкурент", основанная на оригинальном романе Стивена Кинга, обещает не просто повторить успех оригинала, но и предложить современный взгляд на вневременную историю о борьбе человека против системы.

Сюжет сохраняет свою актуальность — отчаявшийся отец Бен Ричардс участвует в смертельном реалити-шоу, чтобы спасти жизнь своей дочери. Однако создатели фильма делают акцент на более мрачной атмосфере и социальной сатире, отражающей реалии современной медиаиндустрии. Звездный актерский состав, включающий Колмана Доминго, Джоша Бролина и Уильяма Х. Мэйси, добавляет проекту весомости, а сам Пауэлл, известный по роли в "Топ Ган: Мэверик", лично выполняет большинство каскадерских трюков, демонстрируя преданность роли.

Особый интерес вызывает обещанное камео Арнольда Шварценеггера — создатели фильма подготовили для поклонников оригинала несколько приятных сюрпризов и отсылок к культовой версии 80-х. Премьера "Конкурента" в Бразилии запланирована на 6 ноября 2025 года, и уже сейчас ясно, что фильм станет одним из самых обсуждаемых кинопроектов осени, пишет cnnbrasil.com.br.

Режиссер подчеркивает, что это не просто повторение известной истории, а ее творческое переосмысление для нового поколения зрителей, сохраняющее дух оригинала, но предлагающее свежий визуальный стиль и актуальный социальный контекст.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Апостол Иуда: как он стал братом Господа и предсказал современные лжеучения
Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора
Это не удобрение, а ускоритель роста: делают из дрожжей
Пижама, босые ноги и полотенца: чем гости доводят отели до белого каления
Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus
Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом
Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте
Эксперт по маркетингу: как выстроить узнаваемый бренд без миллиона на рекламу
Слишком горячо для обычного масла: это нужно турбированному двигателю
Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.