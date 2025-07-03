Дава раскрыл 3 секрета, как справиться с рождением ребёнка

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Блогер Дава признался, как справляется с новой ролью отца

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новоиспечённый отец Дава, известный своей скрытностью в вопросах личной жизни, сделал редкое исключение. На премьере фильма "Не одна дома 2" блогер приоткрыл завесу тайны, рассказав о своей семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дава

Дава, который обычно избегает разговоров о личном, признался, что старается посвящать все свободные минуты жене, певице Мари Краймбрери, и их новорождённой дочери.

При этом исполнитель дал понять, что, несмотря на отцовство, он настроен серьёзно работать, ведь теперь на нём лежит ответственность за благополучие семьи. Не обошлось и без фирменной шутки.

"Я не могу бросить работу. Мне нужно кормить семью. Естественно, всё свободное время я провожу с семьёй. Безусловно, не может быть по-другому. Вы же мне денег не дадите", — с улыбкой отметил Дава.

Об этом сообщает Super.ru.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и бывший телеведущий.



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