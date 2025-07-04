Дочь Глюкозы шокировала Кремль дерзким пирсингом

На недавнем концерте в Кремле внимание публики привлекла юная Лидия, дочь известной певицы Глюкозы. Девушка, одетая в эффектный наряд с чёрно-белым узором и с необычным цветом волос волос, не осталась незамеченной. Особенно выделялся пирсинг в ееёносу.
Как сообщает mk.ru, Лидия охотно позировала для фото с многочисленными поклонниками и пообщалась с прессой. Она рассказала о своих планах на будущее, отметив, что пока находится в поиске своего призвания.
Несмотря на ранний старт в творчестве, Лидия стремится к самосовершенствованию, в частности, к углублённому изучению русского языка. Она также рассматривает возможность поступления в медицинский институт через несколько лет, проявляя интерес к патологоанатомии.
Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
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