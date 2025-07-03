Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дров наломал, но ни о чём не жалею: откровения Прохора Шаляпина о прошлом
Революция диагностики: система Microsoft достигла 80% точности при 300 сложных случаях
Секреты удачного садоводства: избегайте этих 7 растительных соседей!
Не Земля, но рядом: гигантский астероид прицелился на Луну — и это ещё страшнее
Насилие в мире шимпанзе: шокирующая правда о конфликтах в природе
Шок на Уимблдоне: украинка Ястремская выбивает вторую ракетку мира с турнира
Сдачу с кофе — в биткоины: французский стартап покоряет Европу
Кто чаще всего попадает под внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Как Колизей стал ареной для гладиаторов: мифы и реальность

Тайная свадьба дочери Агутина: кто её загадочный муж

Полина Агутина вступила в брак в Англии
1:05
Шоу-бизнес

Стало известно о радостном событии в семье Леонида Агутина: его старшая дочь Полина связала себя узами брака. Эту новость сообщил дедушка девушки Николай Агутин, не вдаваясь в детали свадебной церемонии. Известно, что избранником 29-летней Полины стал француз. Молодые супруги обосновались в Англии.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

По словам Николая Агутина, вся семья с нетерпением ждёт пополнения. Он выразил надежду, что после того, как Леонид Агутин сделал дочери щедрый подарок в виде квартиры, у молодых появится больше возможностей для того, чтобы как можно скорее обзавестись первым ребёнком.

"Я думаю теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся. Сын у меня молодец, он создаёт всем условия, чтобы его дети старались жить по-человечески. Так что будем ждать внуков, а там уж как Бог решит", — высказался Агутин-старший в беседе с kp.ru.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Туризм
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки" Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Как тёплые воды стали притягательными для пришельца из-за океана — американского сигнального рака
Что скрыто за ценой в 8000 долларов? Раскрываем секреты самого дорогого коктейля
Как Zivert стала одной из самых высокооплачиваемых артисток России: секреты успеха
Картофельное пюре, которое покорит гурманов: главные лайфхаки приготовления
Кому выгодна эта история? Анастасия Волочкова объяснила, что на самом деле стоит за решением дочери сменить фамилию
Экосистема под угрозой: как охота калифорнийских белок меняет пищевые цепи
Революция в футболе: 8 новых правил, которые изменят игру навсегда
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Грядёт глобальный потоп: планета теряет контроль над самым опасным процессом
Летний отдых, который превращается в испытание: опасности, которые туристы предпочитают не замечать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.