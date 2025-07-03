Тайная свадьба дочери Агутина: кто её загадочный муж

Стало известно о радостном событии в семье Леонида Агутина: его старшая дочь Полина связала себя узами брака. Эту новость сообщил дедушка девушки Николай Агутин, не вдаваясь в детали свадебной церемонии. Известно, что избранником 29-летней Полины стал француз. Молодые супруги обосновались в Англии.
По словам Николая Агутина, вся семья с нетерпением ждёт пополнения. Он выразил надежду, что после того, как Леонид Агутин сделал дочери щедрый подарок в виде квартиры, у молодых появится больше возможностей для того, чтобы как можно скорее обзавестись первым ребёнком.
"Я думаю теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся. Сын у меня молодец, он создаёт всем условия, чтобы его дети старались жить по-человечески. Так что будем ждать внуков, а там уж как Бог решит", — высказался Агутин-старший в беседе с kp.ru.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
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