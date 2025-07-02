Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте

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Наталья Фриске пережила личную драму задолго до рождения дочери Луны. В откровенном посте экс-солистка "Блестящих" вспомнила 2011 год, когда её первая беременность оборвалась трагически.

Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Фриске

Всё началось в Майами, куда Наталья прилетела с родителями, не зная о своём положении. На УЗИ подтвердили 5-6 недель, но сердечный ритм плода оказался критично слабым — всего 89 ударов.

Врачи разрешили перелёт в Москву, но над Атлантикой началось кровотечение: "Лететь оставалось 10 часов. Я была в панике, понимая: помощь недоступна".

Неделю спустя в московской больнице сердце малыша остановилось. Фриске описала это как экзистенциальную потерю.

"Я лежала в палате с ощущением, что вместе с эмбрионом умерла частичка меня. Это убило меня горем", — призналась она.

После кошмара певица пережила развод, а в 35 лет решилась на ЭКО, подарившее ей дочь. Сегодня 3-летнюю Луну она воспитывает одна, найдя силы говорить о прошлом.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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