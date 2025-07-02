25 млн? Такие суммы мы тратим за лето: молодая невеста Лепса разнесла Боню за ложь о семье

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Невеста Григория Лепса Аврора Киба публично ответила на скандальные заявления Виктории Бони, прозвучавшие в программе "Злые языки".

Фото: instagram by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аврора Киба

Телеведущая утверждала, что отец Кибы оставил после смерти долги в 25 млн рублей, а мать невесты искала богатого жениха для дочери, чтобы решить финансовые проблемы.

В своём блоге Киба назвала эту информацию несоответствующей действительности.

"25 млн рублей? Такие суммы мы тратим за лето!" — призналась она.

Помимо этого возлюбленная певца отвергла и другие претензии Бони. Она подчеркнула, что Григорий Лепс не финансировал её обучение в Лондоне, сославшись на его публичные заявления по этому вопросу.

Киба также напомнила о своём многолетнем присутствии в светской жизни, отметив: "Я с детства на красных дорожках".

Также Аврора указала на непрофессионализм телеведущей, упомянув отсутствие у неё журналистского образования, и предположила, что эфир был нужен Боне для пиара новой коллекции кепок. По мнению Кибы, это попытка вернуться в медийное поле.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.



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