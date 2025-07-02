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Летаргия СМИ и Гитлер: как Никита Михалков объяснил свой розыск на Украине

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Никита Михалков иронично прокомментировал всплеск новостей об объявлении его в розыск Украиной.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

В канале "Бесогон" кинематографист признался, что его удивляет "приступ летаргического сна отечественных СМИ", так как СБУ (Служба безопасности Украины) разыскивает его с марта 2022 года.

Он напомнил о своём заявлении от 5 марта 2022 года, где выражал недоумение позицией Генпрокуратуры Украины: "Тогда я спрашивал: как русский режиссёр может угрожать территориальной целостности страны?"

Михалков провёл жёсткую историческую параллель.

"Объявлять в международный розыск художника за инакомыслие — это практика времён Гитлера. Подобный документ в 1939-м мог подписать генпрокурор нацистской Германии Эрнст Лауц", - пояснил он.

На сайте СБУ статус режиссёра остаётся неизменным: в розыске с 2022 года за позицию по Украине.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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