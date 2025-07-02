Если запретят — перееду: легендарный певец Пупо поставил условие для переезда в Россию

Итальянская музыкальная легенда Пупо (Энцо Гинацци) сделал резонансное заявление — 69-летний артист, десятилетиями выступающий в России, отверг любые политические ограничения.
Он отметил, что Россия дала ему очень много, порой даже больше, чем Италия.
"Я никогда не подчинюсь эмбарго, запретам или отмене культуры. Если примут закон, запрещающий итальянцам приезжать сюда — перееду в Россию!" — признался он ТАСС.
Певец подчеркнул, что в случае выбора между странами однозначно предпочтёт РФ. Его преданность подтверждается новым концертом: 4 октября Пупо выступит в московской LiveArena с программой, включающей русскоязычные хиты.
Артист не раз исполнял "Катюшу", "Подмосковные вечера" и "Есть только миг". В интервью он не исключил появления авторской песни о России: "Если предоставят достойные стихи — обязательно спою".
Э́нцо Гина́цци (итал. Enzo Ghinazzi), более известный под псевдонимом Пу́по (итал. Pupo, род. 11 сентября 1955, Латерина, Тоскана) — итальянский певец и композитор.
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