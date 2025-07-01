Молодёжь и классика: Надежда Бабкина объяснила, почему песни Кадышевой завоевали сердца нового поколения

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новый всплеск популярности Надежды Кадышевой вызывает неоднозначную реакцию у её коллег. Некоторые из них критикуют певицу за то, что её репертуар якобы устарел, однако, по словам Надежды Бакиной, которая искренне рада за Кадышеву, за такими высказываниями стоит всего лишь зависть.

Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Бабкина

Надежда Бабкина объяснила, что песни Кадышевой никогда не устареют, поскольку красивая музыка всегда остаётся любимой миллионами, в отличие от второсортных песен на один день. Бабкина с радостью отметила, что молодёжь смогла разглядеть красоту песен Кадышевой, хотя нынешние парни и девушки очень привередливы и на них трудно угодить.

"Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было её хитов, то вряд ли бы её захотели в соцсети загружать. Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает", — подметила Бабкина.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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