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Молодёжь и классика: Надежда Бабкина объяснила, почему песни Кадышевой завоевали сердца нового поколения

1:10
Шоу-бизнес

Новый всплеск популярности Надежды Кадышевой вызывает неоднозначную реакцию у её коллег. Некоторые из них критикуют певицу за то, что её репертуар якобы устарел, однако, по словам Надежды Бакиной, которая искренне рада за Кадышеву, за такими высказываниями стоит всего лишь зависть.

Надежда Бабкина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина объяснила, что песни Кадышевой никогда не устареют, поскольку красивая музыка всегда остаётся любимой миллионами, в отличие от второсортных песен на один день. Бабкина с радостью отметила, что молодёжь смогла разглядеть красоту песен Кадышевой, хотя нынешние парни и девушки очень привередливы и на них трудно угодить.

"Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было её хитов, то вряд ли бы её захотели в соцсети загружать. Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает", — подметила Бабкина.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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