Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отношения SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной многим кажутся идеальными, однако психолог Марианна Абравитова обратила внимание на высказывание певца о том, что он сейчас не планирует делать предложение Екатерине из-за того, что у него за плечами два неудачных брака.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Абравитова уверена, что такая позиция говорит о том, что SHAMAN недостаточно сильно любит свою избранницу, раз он не уверен в том, что хочет скрепить их союз узами брака. Что касается самой Мизулиной, специалист считает, что ей в конце концов может надоесть такое положение дел.

"Редко женщина остаётся рядом с мужчиной долго, если нет брака, потому что сама женщина, как структура социальная, устроена таким образом, что ей нужно гнездо, ей нужна семья. Если SHAMAN не предложит ей замужество, если это замужество не случится, то она пойдёт своим путём без него", — заключила эксперт.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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