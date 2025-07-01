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Секрет роскошных нарядов Кадышевой: за один костюм она платит сумму, которая вас удивит

1:30
Шоу-бизнес

Надежда Кадышева за последние два года снова взлетела на вершину славы. Она участвует во многих концертах, и на её выступления рвутся толпы поклонников, в том числе молодёжи. Кроме того, у неё всегда были интересные наряды со множеством декоративных деталей.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Эксперты рассказали, сколько стоит один такой костюм и чем сегодняшний стиль Кадышевой отличается от того, как она одевалась раньше.

"Стоимость одного костюма может достигать 1 миллиона рублей, а у неё для каждого номера — свой. Всё, что Надежда Кадышева зарабатывает, вкладывает в дело. Её наряды очень сложные в плане пошива, на них много декора", — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Кадышева по-прежнему верна яркости и пышности, однако, сравнив, как менялись её предпочтения в одежде, можно заметить, что в её стиле появилось больше утончённости и понимания, что с чем сочетается, а что нет.

"Если бы я была её стилистом, я бы делала костюмы менее пёстрыми. Например, бирюзовый наряд, на мой взгляд, слишком перегружен: там и тесьма, и кружево, и какие-то нашивки. Но, если сравнить сегодняшние образы с образами 2010—2015-х годов, сейчас намного лучше. Тогда это был просто китч и смешение несочетаемого", — заявила стилист Ольга Ким.

Об этом сообщает издание "Абзац".

 

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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