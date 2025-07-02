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Пугает косность: Гузеева ответила хейтерам после скандала с мошенничеством и критики имиджа

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые публично отреагировала на волну критики и юридический скандал.

Лариса Гузеева
Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Гузеева

В своём блоге актриса ответила хейтерам, осудившим её светлый образ для новой роли: "Не понимаю, как незначительное изменение внешности вызывает столько ненависти".

Публикуя архивное фото в голубом платке, звезда "Жестокого романса" подчеркнула ценность внутренней эволюции.

"Если человек не растёт, не становится мудрее, не отказывается от дурных привычек — это пугает. Ничего страшнее косности нет. Платки любила всегда и не откажусь", — категорично заявила она.

Поклонники массово поддержали Гузееву: "Шикарная женщина!" — отмечали в комментариях.

Недавно стало известно о возможной причастности ведущей "Давай поженимся!" к афере Сергея Домогацкого. После её рекламы проекта по продаже вилл на Бали десятки клиентов остались без жилья и денег.

Бизнесмен исчез, не передав объекты, а пострадавшие подали заявления в полицию, требуя проверить роль Гузеевой. Сама актриса пока не комментировала расследование.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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