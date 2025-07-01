Он умер в равнодушных лапах: вдова и мать Паши Техника пришли на могилу с обещанием мести

Вдова и мать Паши Техника посетили Николо-Архангельское кладбище в день его рождения.
Ева Карицкая опубликовала прощальное письмо к мужу: "Тебе бы исполнился 41 год… Наша жизнь была как сумасшедшее кино. Люблю и скучаю".
Карицкая опровергла слухи о передозировке: "В крови не было наркотиков". Она убеждена, что блогер "оказался в лапах равнодушных людей", не оказавших помощь.
Мать рэпера резко высказалась о его спутнице Кристине Лекси, находившейся с ним в Таиланде.
"Она говорила "всё прекрасно", когда он умирал! Они пили, а она не вызвала скорую", — цитирует женщину StarHit.
Родственники планируют подать заявление.
На кладбище присутствовали 10 человек. Карицкая подтвердила создание фонда имени мужа и съёмки фильма о нём.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен. Л
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