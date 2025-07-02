Души не чает: Вадим Демчог заплатил 2 млн рублей, чтобы спасти сына от 10 лет колонии

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Вадим Демчог, звезда сериала "Интерны, предпринял всё возможное, чтобы смягчить участь 20-летнего сына Вильяма, осуждённого за мошенничество.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вадим Демчог

Знакомый актёра сообщил kp.ru, что Демчог лично возместил похищенные 1,8 млн рублей пенсионеру (позже скончавшемуся).

"Вадим выплатил почти 2 миллиона из своих средств. Он подключал связи, пытался урегулировать ситуацию. В сыне души не чает — это удар для семьи", — пояснил источник.

Вильям получил 2 года колонии вместо возможных 10. Знакомый связывает его проступок с "плохой компанией" и частыми гастролями отца: "Парень не нуждался, но за ним недосмотрели". Родители Демчога разведены, сын жил на два дома.

Известно, что молодой человек на суде полностью признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Уточнения

Вади́м Ви́кторович Демчо́г (при рождении — Меньши́х; род. 13 марта 1963, Нарва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, сценарист, педагог и писатель, создатель авторских проектов на радио, телевидении, в интернете и в театре.



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