Гнильё стукачей: Максим Виторган жёстко отреагировал на пост Инстасамки

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Актёр Максим Виторган жёстко раскритиковал певицу Инстасамку (Дарью Еропкину) в своём Telegram-канале. Поводом стал её пост с обвинениями коллег Доры и Мейби Бейби в "предательстве России".

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Максим Виторган

Еропкина возмутилась выступлениями артисток на российских мероприятиях. Она упрекнула Дору (Дарья Шиханова) за каверы на треки иноагента FACE (Иван Дрёмин)* и группы "Валентин Стрыкало", а Викторию Лысюк (Мейби Бейби) — в "пропаганде экстремизма".

"Откуда это гнильё стукачей в молодых? Мизулина её укусила? Люди радостно плясали под эти песни — и им было плевать! Фу…", — отреагировал Виторган.

Актёр, сын Эммануила Виторгана, известен по "Дню выборов" и "Беспринципным".

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.



Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.



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