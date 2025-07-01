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Гнильё стукачей: Максим Виторган жёстко отреагировал на пост Инстасамки

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Максим Виторган жёстко раскритиковал певицу Инстасамку (Дарью Еропкину) в своём Telegram-канале. Поводом стал её пост с обвинениями коллег Доры и Мейби Бейби в "предательстве России".

Максим Виторган
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Максим Виторган

Еропкина возмутилась выступлениями артисток на российских мероприятиях. Она упрекнула Дору (Дарья Шиханова) за каверы на треки иноагента FACE (Иван Дрёмин)* и группы "Валентин Стрыкало", а Викторию Лысюк (Мейби Бейби) — в "пропаганде экстремизма".

"Откуда это гнильё стукачей в молодых? Мизулина её укусила? Люди радостно плясали под эти песни — и им было плевать! Фу…", — отреагировал Виторган.

Актёр, сын Эммануила Виторгана, известен по "Дню выборов" и "Беспринципным". 

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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