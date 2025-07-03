Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дров наломал, но ни о чём не жалею: откровения Прохора Шаляпина о прошлом
Революция диагностики: система Microsoft достигла 80% точности при 300 сложных случаях
Секреты удачного садоводства: избегайте этих 7 растительных соседей!
Не Земля, но рядом: гигантский астероид прицелился на Луну — и это ещё страшнее
Насилие в мире шимпанзе: шокирующая правда о конфликтах в природе
Шок на Уимблдоне: украинка Ястремская выбивает вторую ракетку мира с турнира
Сдачу с кофе — в биткоины: французский стартап покоряет Европу
Полина Агутина вступила в брак в Англии
Кто чаще всего попадает под внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый

Кому выгодна эта история? Анастасия Волочкова объяснила, что на самом деле стоит за решением дочери сменить фамилию

0:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова прокомментировала решение дочери Ариадны сменить фамилию после замужества. В беседе с The Voice балерина заявила, что её это не беспокоит, и расценила ситуацию как очередную попытку привлечь внимание к себе, используя её известность.

Композиция "обручальные кольца"
Фото: commons.wikimedia.org by Zirman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Композиция "обручальные кольца"

Поводом для комментария послужило заявление Елены Николаевой, нынешней супруги бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина, о том, что Ариадна планирует взять фамилию мужа.

Волочкова подчеркнула, что сейчас сосредоточена на работе над новым драматическим спектаклем, и подобные новости для неё не приоритетны. Она добавила, что ей даже льстит, что её фамилия продолжает оставаться в центре внимания.

Ранее Волочкова выражала надежду, что дочь не станет менять фамилию, и выразила гордость за свою династию.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Авто
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Как тёплые воды стали притягательными для пришельца из-за океана — американского сигнального рака
Что скрыто за ценой в 8000 долларов? Раскрываем секреты самого дорогого коктейля
Как Zivert стала одной из самых высокооплачиваемых артисток России: секреты успеха
Картофельное пюре, которое покорит гурманов: главные лайфхаки приготовления
Кому выгодна эта история? Анастасия Волочкова объяснила, что на самом деле стоит за решением дочери сменить фамилию
Экосистема под угрозой: как охота калифорнийских белок меняет пищевые цепи
Революция в футболе: 8 новых правил, которые изменят игру навсегда
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Грядёт глобальный потоп: планета теряет контроль над самым опасным процессом
Летний отдых, который превращается в испытание: опасности, которые туристы предпочитают не замечать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.