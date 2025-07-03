Кому выгодна эта история? Анастасия Волочкова объяснила, что на самом деле стоит за решением дочери сменить фамилию

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова прокомментировала решение дочери Ариадны сменить фамилию после замужества. В беседе с The Voice балерина заявила, что её это не беспокоит, и расценила ситуацию как очередную попытку привлечь внимание к себе, используя её известность.

Фото: commons.wikimedia.org by Zirman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Композиция "обручальные кольца"

Поводом для комментария послужило заявление Елены Николаевой, нынешней супруги бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина, о том, что Ариадна планирует взять фамилию мужа.

Волочкова подчеркнула, что сейчас сосредоточена на работе над новым драматическим спектаклем, и подобные новости для неё не приоритетны. Она добавила, что ей даже льстит, что её фамилия продолжает оставаться в центре внимания.

Ранее Волочкова выражала надежду, что дочь не станет менять фамилию, и выразила гордость за свою династию.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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