Семён Слепаков* раскрыл курьёзный результат ДНК-анализа после переезда в Израиль

Семён Слепаков* сделал неожиданное заявление на YouTube-канале "Рада и тёрки". После переезда в Израиль комик прошёл генетический тест.
Первоначальный результат показал 82% еврейских корней. Остальное составляли армянские, грузинские, азербайджанские и итальянские гены.
Однако позже лаборатория перезвонила с "уточнением".
"Мы усовершенствовали тест. Вы на 100% еврей", — процитировал Слепаков* учёных.
Артист иронично обыграл ситуацию, не став оспаривать новый вердикт.
Напомним, Слепаков* известен как экс-участник КВН и продюсер "Comedy Woman", "Интернов" и других проектов. После начала СВО он покинул Россию, получив статус иноагента.
Попытки оспорить статус и снизить штраф за нарушение правил деятельности иноагента через суд оказались безуспешны.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель.
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