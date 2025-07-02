Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Босоножки-призраки и тапочки-сетка: тренд, который носит весь модный Нью-Йорк
Промышленность, логистика, торговля: немецкие компании массово сокращают персонал
Секрет раскрыт: почему в Европе взлетает спрос на сборные дома – вы будете удивлены
Лицо богатой девушки доступно каждой: список процедур, которые реально работают
Жизнь на движении: что происходит, если акула перестаёт плыть
Огурцы до октября — это не мечта: простые подкормки превращают грядку в фабрику урожая
Снега не было, зато был суд: семья добилась возврата суммы за несостоявшийся отпуск в Лапландии
Оружие против супербактерий найдено, где никто не ожидал: антибиотик, перед которым они бессильны
Помню запах волос и кожи: бывший возлюбленный Аллы Пугачёвой сделал откровенное признание

Семён Слепаков* раскрыл курьёзный результат ДНК-анализа после переезда в Израиль

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семён Слепаков* сделал неожиданное заявление на YouTube-канале "Рада и тёрки". После переезда в Израиль комик прошёл генетический тест.

Семён Слепаков
Фото: commons.wikimedia.org by Westpress Kaliningrad archive, image # / Alexandr Podgorchuk, / CC-BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семён Слепаков

Первоначальный результат показал 82% еврейских корней. Остальное составляли армянские, грузинские, азербайджанские и итальянские гены.

Однако позже лаборатория перезвонила с "уточнением".

"Мы усовершенствовали тест. Вы на 100% еврей", — процитировал Слепаков* учёных.

Артист иронично обыграл ситуацию, не став оспаривать новый вердикт.

Напомним, Слепаков* известен как экс-участник КВН и продюсер "Comedy Woman", "Интернов" и других проектов. После начала СВО он покинул Россию, получив статус иноагента.

Попытки оспорить статус и снизить штраф за нарушение правил деятельности иноагента через суд оказались безуспешны.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Последние материалы
Босоножки-призраки и тапочки-сетка: тренд, который носит весь модный Нью-Йорк
Семён Слепаков* раскрыл курьёзный результат ДНК-анализа после переезда в Израиль
Промышленность, логистика, торговля: немецкие компании массово сокращают персонал
Секрет раскрыт: почему в Европе взлетает спрос на сборные дома – вы будете удивлены
Лицо богатой девушки доступно каждой: список процедур, которые реально работают
Жизнь на движении: что происходит, если акула перестаёт плыть
Огурцы до октября — это не мечта: простые подкормки превращают грядку в фабрику урожая
Снега не было, зато был суд: семья добилась возврата суммы за несостоявшийся отпуск в Лапландии
Оружие против супербактерий найдено, где никто не ожидал: антибиотик, перед которым они бессильны
Помню запах волос и кожи: бывший возлюбленный Аллы Пугачёвой сделал откровенное признание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.