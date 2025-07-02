Семён Слепаков* раскрыл курьёзный результат ДНК-анализа после переезда в Израиль

Семён Слепаков* сделал неожиданное заявление на YouTube-канале "Рада и тёрки". После переезда в Израиль комик прошёл генетический тест.

Фото: commons.wikimedia.org by Westpress Kaliningrad archive, image # / Alexandr Podgorchuk, / CC-BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семён Слепаков

Первоначальный результат показал 82% еврейских корней. Остальное составляли армянские, грузинские, азербайджанские и итальянские гены.

Однако позже лаборатория перезвонила с "уточнением".

"Мы усовершенствовали тест. Вы на 100% еврей", — процитировал Слепаков* учёных.

Артист иронично обыграл ситуацию, не став оспаривать новый вердикт.

Напомним, Слепаков* известен как экс-участник КВН и продюсер "Comedy Woman", "Интернов" и других проектов. После начала СВО он покинул Россию, получив статус иноагента.

Попытки оспорить статус и снизить штраф за нарушение правил деятельности иноагента через суд оказались безуспешны.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель.



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