Скандал вокруг Киркорова: Май Абрикосов предсказывает ему печальную судьбу

Филипп Киркоров и религиозная символика: за что его осудил Май Абрикосов?

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Затянувшаяся травма Филиппа Киркорова, полученная во время выступления в Санкт-Петербурге, вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Пока артист борется с последствиями ожога, экс-участник "Дома-2" Май Абрикосов связал случившееся с эпатажными выходками поп-короля.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Абрикосов, известный своей религиозностью, обрушился с критикой на Киркорова, обвинив его в богохульстве. По мнению бывшего участника телестройки, использование религиозной символики в сценических костюмах и номерах, в частности, танцы на кресте и наряды с распятием, являются недопустимыми и оскорбительными для верующих. Он уверен, что за подобное неуважение к святыням артиста настигла небесная расплата.

"Нехристь. Как можно в Православной России носить на себе распятия в виде украшений? Крест, на котором мучился Господь, под ноги себе нашил? Место креста на куполах церквей, на высоте! Мы поклоняемся кресту, знамению победы жизни над смертью. Киркоров уже отплясывал на распятии, а сейчас топчет, пинает. Не уймётся никак", — возмутился Абрикосов.

Май не ограничился критикой сценических образов. Он также вспомнил недавний поцелуй Киркорова с Ольгой Бузовой, выразив опасения за здоровье артиста и намекнув на возможные проблемы в будущем. В заключение он выразил надежду на то, что Киркоров осознает свои ошибки и раскается, хотя и сомневается в этом.

"Пальцы любит облизывать? Как бы не пришлось облизать интубационный катетер. Не раскаялся, шестидесяти лет не хватило, даст ли Господь несколько минут на исповедь?… Шансы невелики. Господь всё видит", — заключил Абрикосов.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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