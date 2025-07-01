A$AP Rocky случайно выдал секрет Рианны на красной дорожке: что он сказал?

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

A$AP Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) неожиданно раскрыл сенсационную новость на красной дорожке в Брюсселе. На премьере "Смурфиков" рэпер обмолвился журналистам о скором рождении дочки от Рианны.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рианна

Артист заявил, что совсем скоро они с Рианной станут "родителями прекрасной малышки". Осознав, что выдал секрет, он попытался сменить тему, но видео моментально разлетелось по Сети.

Слухи о беременности Рианны циркулировали с прошлого года, а весной 2025 года стало известно об ожидании третьего ребёнка.

Ранее рэпер пообещал назвать следующего ребёнка в честь своего адвоката Джо Такопины. "Они сказали: "Следующий малыш — A$AP Joe", — цитировала Такопину пресса после успешного завершения суда над рэпером.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.





Раким Ателастон Майерс (англ. Rakim Athelaston Mayers; род. 3 октября 1988, Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимом A$AP Rocky — американский рэпер, музыкальный продюсер и руководитель звукозаписывающей компании.



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