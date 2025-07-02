Свадьба века Безоса и Санчес: раскрыта правда о гонорарах Леди Гаги и Элтона Джона

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Представители мировых знаменитостей Леди Гаги и Элтона Джона отвергли слухи о требовании 6 млн долларов за выступления на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Mushet on Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Элтон Джон

Инсайдеры назвали спекуляции "смехотворными", подчеркнув: музыкантов даже не приглашали, сообщает TMZ.

Вопреки слухам, на церемонии выступили певица Элли Голдинг (исполнившая 4-5 песен) и Маттео Бочелли — сын легендарного тенора. Свадьба принесла Венеции 1 млрд долларов дохода (68% годового турпотока), заполнив люксовые отели и все доступные водные такси.

Новобрачные отправились в медовый месяц на суперъяхте Koru (500 млн долларов) в Сицилию, остановившись в отеле из сериала "Белый лотос 2".

Безос подарил невесте бриллиантовое колье за 3-5 млн долларов, а Санчес сменила имя в соцсетях на Лорен Санчес Безос.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.





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