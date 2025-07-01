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Стоматолог взломал код да Винчи: в Витрувианском человеке нашли ключ к математике Вселенной

1:09
Шоу-бизнес

Лондонский стоматолог Рори Мак Свини раскрыл многовековую загадку "Витрувианского человека" Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи
Фото: commons.wikimedia.org by 001oj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонардо да Винчи

В рисунке обнаружен скрытый равносторонний треугольник между ног фигуры — идентичный треугольнику Бонвилла из современной стоматологии. Эта фигура объясняет идеальную работу челюсти: её стороны (10 см) обеспечивают оптимальную биомеханику при жевании.

Геометрия треугольника задаёт в шедевре точное соотношение 1.64 между стороной квадрата и радиусом круга. Это почти совпадает с "космическим числом" 1.633 — основой сверхпрочных кристаллов, плотной упаковки сфер (как апельсины в ящике) и других эффективных природных структур.

"Леонардо интуитивно понял: человеческое тело подчиняется тем же математическим законам, что и Вселенная", — заявил Мак Свини.

Открытие доказывает: шедевр XV века был не просто искусством, а научным пророчеством, опередившим эпоху на 500 лет.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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