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Скандал на Гластонбери: как BBC стала центром антисемитского шторма

1:14
Шоу-бизнес » Зарубежный

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди обрушилась на BBC, заявив о "системном кризисе лидерства" после трансляции скандальных выступлений на Гластонбери.

Музыкальный фестиваль Glastonbury
Фото: commons.wikimedia.org by Czampal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Музыкальный фестиваль Glastonbury

Полиция начала уголовное расследование против групп Bob Vylan и Kneecap.

Во время выступления Bob Vylan фронтмен кричал "Смерть IDF" (Армии обороны Израиля) перед плакатом "Геноцид в Газе". BBC транслировала шоу в прямом эфире, лишь позже признав ошибку: "Нам следовало прервать вещание".

Kneecap призвали к "бунту" у суда (позже уточнив: "поддержке") для участника группы, обвиняемого в поддержке Хезболлы.

Нэнди провела экстренный разговор с гендиректором BBC Тимом Дейви, потребовав объяснений: "Антисемитизм неприемлем". Она подчеркнула, что еврейские зрители фестиваля были вынуждены создавать "безопасные зоны".

Глава BBC столкнулся с требованиями отставки. Полиция расследует инциденты как "преступления на почве ненависти", изучая записи. Bob Vylan уже лишились виз США и контракта с агентством, заявив: "Гнев направлен не на граждан Израиля".

Уточнения

Британская вещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, BBC, Би-би-си) — британская статутная корпорация[en].

Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства (англ. Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, часто сокращаемый до Glastonbury или Glasto) — музыкальный фестиваль, проводящийся с 1970 года неподалёку от города Гластонбери в Великобритании.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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