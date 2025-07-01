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Брайан и Доминик снова вместе в Форсаже: как воскресят героя Уокера

2:52
Шоу-бизнес

Франшиза "Форсаж" готовится к эффектному финалу — и, по словам Вина Дизеля, поклонников ждёт нечто особенное: возвращение Брайана О'Коннера, персонажа, которого сыграл ныне покойный Пол Уокер. Об этом актёр сообщил на мероприятии Fuel Fast в Лос-Анджелесе, вызвав бурную реакцию в соцсетях и волну обсуждений среди фанатов.

американский актёр Вин Дизель
Фото: commons.wikimedia by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
американский актёр Вин Дизель

В своей эмоциональной речи Дизель рассказал, что Universal Studios обратились к нему с предложением назначить дату выхода заключительной части на 20 апреля 2027 года, и он согласился при трёх условиях.

Первое — вернуться в Лос-Анджелес, где начиналась история.

Второе — снова сосредоточиться на уличных гонках, как в оригинальном фильме 2001 года. И третье — воссоединить Доминика Торетто и Брайана О'Коннера.

"Это то, что вы получите в финале", — пообещал Дизель, имея в виду долгожданное появление Брайана в последней главе.

Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года во время съёмок "Форсажа 7". Сценарий тогда пришлось срочно переписать, а в финальных сценах вместо актёра выступил его брат Коди Уокер, с применением цифровых технологий, чтобы зрители не заметили разницу. Коди стоял рядом с Дизелем во время недавнего объявления, как и актёр Тайриз Гибсон (Роман Пирс), ещё больше усилив ностальгическое настроение мероприятия.

Хотя Дизель не раскрыл технические детали возвращения персонажа, эксперты не сомневаются, что современные цифровые технологии, уже активно используемые в кино, снова сыграют ключевую роль. За последние годы визуальные эффекты шагнули далеко вперёд — сегодня накладывать лицо ушедшего актёра на дублёра стало почти рутинной процедурой в Голливуде.

Предстоящий фильм станет 11-м по счёту в основной линейке "Форсажа" (если не считать спин-офф "Хоббс и Шоу" 2019 года) и, скорее всего, получит название Fast X: Part 2. Его выход запланирован на 2027 год — спустя 26 лет после премьеры первого фильма. Это делает серию одной из самых продолжительных и узнаваемых в истории экшен-франшиз.

Возвращение Брайана О'Коннера в финал — не просто эффектный ход. Это эмоциональный жест, дань памяти Уокеру и его вкладу в легенду "Форсажа". Он был сердцем и душой франшизы на протяжении первых шести частей. И хотя актёра больше нет с нами, его персонаж всё ещё жив в сердцах миллионов фанатов — и теперь вновь появится на экране, чтобы попрощаться по-настоящему.

Уточнения

«Форса́ж» (англ  The Fast and the Furious) — американский боевик 2001 года, снятый Робом Коэном по сценарию Гэри Скотта Томпсона, Эрика Бергквиста и Дэвида Эйера, основанному на статье «Racer X» из журнала Vibe, написанной Кеном Ли.

Пол Уи́льям Уо́кер IV (англ. Paul William Walker IV; 12 сентября 1973, Глендейл — 30 ноября 2013, Санта-Кларита) — американский киноактёр и модель. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О’Коннора во франшизе «Форсаж».

Вин Ди́зель (англ. Vin Diesel, настоящее имя Марк Синклер — англ. Mark Sinclair; род. 18 июля 1967) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».

Тайри́з Дарне́лл Ги́бсон (англ. Tyrese Darnell Gibson; род. 30 декабря 1978, Лос-Анджелес, Калифорния, США), также известный просто как Тайриз — американский рэпер, автор-исполнитель, виджей, актёр и продюсер. Снимался во многих фильмах, самые известные: «Двойной форсаж», «Полёт Феникса», «Трансформеры», «Трансформеры: Месть падших», «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны», «Смертельная гонка»,«Форсаж 5», «Форсаж 6», «Форсаж 7», «Форсаж 8» «Форсаж 9» и «Форсаж 10».

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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