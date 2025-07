Брайан и Доминик снова вместе в Форсаже: как воскресят героя Уокера

Франшиза "Форсаж" готовится к эффектному финалу — и, по словам Вина Дизеля, поклонников ждёт нечто особенное: возвращение Брайана О'Коннера, персонажа, которого сыграл ныне покойный Пол Уокер. Об этом актёр сообщил на мероприятии Fuel Fast в Лос-Анджелесе, вызвав бурную реакцию в соцсетях и волну обсуждений среди фанатов.

американский актёр Вин Дизель

В своей эмоциональной речи Дизель рассказал, что Universal Studios обратились к нему с предложением назначить дату выхода заключительной части на 20 апреля 2027 года, и он согласился при трёх условиях.

Первое — вернуться в Лос-Анджелес, где начиналась история.

Второе — снова сосредоточиться на уличных гонках, как в оригинальном фильме 2001 года. И третье — воссоединить Доминика Торетто и Брайана О'Коннера.

"Это то, что вы получите в финале", — пообещал Дизель, имея в виду долгожданное появление Брайана в последней главе.

Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года во время съёмок "Форсажа 7". Сценарий тогда пришлось срочно переписать, а в финальных сценах вместо актёра выступил его брат Коди Уокер, с применением цифровых технологий, чтобы зрители не заметили разницу. Коди стоял рядом с Дизелем во время недавнего объявления, как и актёр Тайриз Гибсон (Роман Пирс), ещё больше усилив ностальгическое настроение мероприятия.

Хотя Дизель не раскрыл технические детали возвращения персонажа, эксперты не сомневаются, что современные цифровые технологии, уже активно используемые в кино, снова сыграют ключевую роль. За последние годы визуальные эффекты шагнули далеко вперёд — сегодня накладывать лицо ушедшего актёра на дублёра стало почти рутинной процедурой в Голливуде.

Предстоящий фильм станет 11-м по счёту в основной линейке "Форсажа" (если не считать спин-офф "Хоббс и Шоу" 2019 года) и, скорее всего, получит название Fast X: Part 2. Его выход запланирован на 2027 год — спустя 26 лет после премьеры первого фильма. Это делает серию одной из самых продолжительных и узнаваемых в истории экшен-франшиз.

Возвращение Брайана О'Коннера в финал — не просто эффектный ход. Это эмоциональный жест, дань памяти Уокеру и его вкладу в легенду "Форсажа". Он был сердцем и душой франшизы на протяжении первых шести частей. И хотя актёра больше нет с нами, его персонаж всё ещё жив в сердцах миллионов фанатов — и теперь вновь появится на экране, чтобы попрощаться по-настоящему.

