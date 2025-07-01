Ричард Хаммонд запускает собственный бренд алкоголя: как он бросил вызов Кларксону и Мэю

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Британский телеведущий Ричард Хаммонд развернул неожиданную "гонку алкогольных брендов" против своих коллег – Джереми Кларксона и Джеймса Мэя.

Фото: commons.wikimedia.org by Sikander Iqbal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ричард Хаммонд

После 20 лет совместных автошоу экс-коллеги теперь конкурируют в барах: Кларксон владеет пабом "Farmer's Dog", а Мэй — "Royal Oak", оба развивают собственные напитки.

Хаммонд, ранее державшийся в стороне от хмельного бизнеса, нанёс ответный удар. В партнёрстве с винокурней Hawkridge Distillers он представил лондонский сухой джин Ratio и английский солодовый виски Iron Ridge.

Напитки созданы в Беркшире, но вдохновлены связью Ричарда с Озерным краем. Основатель винокурни Джеймс Гёрни подчёркивает: "Это не просто имя на бутылке. Мы создаем историю через вкус".

Дружеское соперничество бывших "топгировцев" вышло на новый уровень: пока Кларксон продаёт лагер Hawkstone, а Мэй — джин James Gin, Хаммонд сделал ставку на премиум-виски.

Уточнения

Ри́чард Марк Ха́ммонд (англ. Richard Mark Hammond; род. 19 декабря 1969 года, Бирмингем, Великобритания) — английский телеведущий, наиболее известен по телепередачам «Top Gear», «Невидимые миры Ричарда Хаммонда», «Мозголомы: насилие над наукой» и «The Grand Tour».



Дже́реми Чарльз Ро́берт Кларксон (англ. Jeremy Charles Robert Clarkson, род. 11 апреля 1960 года, Донкастер, Йоркшир, Великобритания) — английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, фермер.



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