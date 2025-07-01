Шоу должно продолжаться: 80-летний Род Стюарт покорил Гластонбери после отмены концертов

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Британский певец Род Стюарт в 80 лет триумфально прорвался на главную сцену музыкального фестиваля Гластонбери, несмотря на череду медицинских проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Bielawa from MInneapolis, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Род Стюарт

Всего минут через пять после старта его выступления соцсети взорвались единодушными восторгами: "Он великолепен!", "Фантастичен для своих лет!", "Эта толпа — дань легенде!".

Фанаты особо отметили аншлаг, превзошедший выступление канадского певца — Нила Янга. Этот триумф стал испытанием — в начале июня Стюарт отменил концерты в США из-за гриппа, а летом 2024-го переносил шоу в Вегасе.

Хотя артист планирует завершить масштабные туры после 2025 года, он покорил тысячи на фестивале.

Стюарт исполнил своё обещание сделать шоу "гламурным и сексуальным": выступил с оркестром и волынками, а также пригласил на сцену музыканта Ронни Вуда. Он даже убедил организаторов увеличить время выступления на 15 минут, заявив: "Я привык играть два часа!".

Уточнения

Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт (англ. Roderick David "Rod" Stewart, род. 10 января 1945 года) — британский певец и автор песен, получивший известность сначала в The Jeff Beck Group, затем в The Faces.



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