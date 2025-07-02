Анастасия Волочкова против смены фамилии: что решит её дочь?

Скандал в семье Волочковой: почему Ариадна хочет отказаться от фамилии матери?

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на радостное событие — венчание Ариадны, дочери Анастасии Волочковой, с Никитой Григоряном — в семье балерины назревает новый виток обсуждений. Ранее Волочкова выражала надежду, что дочь сохранит её фамилию, однако, похоже, Ариадна придерживается иного мнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernardo de Menezes Petrucci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молнии в небе

Как сообщила Елена Николаева, телеведущая и мачеха Ариадны, девушка всерьёз рассматривает возможность взять фамилию мужа. По словам Николаевой, Ариадна устала от повышенного внимания к своей персоне, связанного с известностью матери, и хочет дистанцироваться от этого.

Николаева подчеркнула, что это личное решение Ариадны и Никиты, в которое не должны вмешиваться ни родители, ни общественность. Она отметила, что Ариадна уже взрослая и самостоятельно строит свою жизнь.

"Она уже живёт не с нами, а с человеком, с которым уже венчалась и ещё планирует регистрироваться в загсе. Она больше не маленькая девочка, которой была, когда мы стали одной семьёй, и даже не подросток", — заявила Николаева в беседе с Woman.ru.

Однако позиция самой Анастасии Волочковой по этому вопросу хорошо известна. Балерина неоднократно заявляла, что гордится своей фамилией и надеется, что дочь последует её примеру. В одном из интервью Волочкова выразила надежду, что Ариадна не станет менять фамилию на Григорян. Таким образом, смена фамилии Ариадны может стать причиной разногласий между матерью и дочерью.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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