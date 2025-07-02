Двухлетняя дочь Орловой не разговаривает: подписчики бьют тревогу, а певица отвечает с иронией

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Поклонники Ольги Орловой выразили беспокойство по поводу её двухлетней дочери, когда певица поделилась в социальных сетях, что девочка ещё не начала говорить.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ольга Орлова

Многие из подписчиков начали высказывать свои мнения и предположения о возможных проблемах с развитием ребёнка, даже ставя диагноз аутизма. Один из комментаторов спросил, обращалась ли Орлова к врачам, намекая на тревожные признаки.

Однако сама артистка отреагировала на эти комментарии сдержанно и уверенно. Она напомнила своим подписчикам, что не собирается обсуждать личные вопросы своей дочери с незнакомыми людьми.

"А вы доктор?" — обратилась певица к подписчику.

Ольга уверена, что со временем её дочь научится говорить, и не видит повода для паники.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



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