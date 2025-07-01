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Волосы короче, хайпа больше: новая стрижка Виктории Бекхэм — главный тренд лета!

1:28
Шоу-бизнес

Поклонники Виктории Бекхэм находятся в полном восторге от ее новой стрижки, которая стала самой короткой за последние десятилетия. Известная своей приверженностью элегантному стилю, она в этот раз решила вспомнить молодость и вернуться к образу, напоминающему времена ее выступлений в составе Spice Girls.

Виктория Бекхэм
Фото: commons.wikimedia.org by LGEPR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виктория Бекхэм

В своих сторис, посвященных рекламе ограниченной коллекции заколок Victoria Beckham Beauty, звезда продемонстрировала каштановое каре длиной до подбородка. Если сравнить этот образ с фотографиями мая 2025 года, становится очевидно, что она значительно укоротила волосы, избавившись от нескольких сантиметров.

Эксперты в области моды и красоты отмечают, что такая стрижка — один из главных трендов сезона. Мелисса Тимперли, основательница Melissa Salons, назвала этот вариант "микро-бобом" — ультракороткой стрижкой, которая подчеркивает черты лица и создает эффект современной элегантности.

По ее словам, такой стиль требует аккуратного исполнения, чтобы избежать небрежности, а обладательницам густых волос может подойти вариант с подрезом, пишет hellomagazine.com.

Тимперли также подчеркнула, что подобный образ ассоциируется с уверенностью и смелостью, что подтверждают примеры знаменитостей, таких как Лесли Бибб и Памела Андерсон.

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн леди Бе́кхэм (англ. Victoria Caroline, Lady Beckham), в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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