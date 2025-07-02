Помню запах волос и кожи: бывший возлюбленный Аллы Пугачёвой сделал откровенное признание

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу "Секрет на миллион" музыкант Сергей Челобанов поделился воспоминаниями о романе с Аллой Пугачёвой. Он рассказал, что их отношения были страстными и серьёзными, настолько, что он неоднократно предлагал ей стать его женой, однако обстоятельства в виде существующих браков не позволили им создать семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Несмотря на то что Пугачёва впоследствии развелась и вышла замуж за Филиппа Киркорова, Челобанов признался, что до сих пор хранит в памяти яркие моменты их романа. Особенно сильно ему запомнился её неповторимый аромат.

"Я до сих пор помню запах её волос и кожи", — говорил он в студии ТВ.

Более того, Челобанов проявил уважение к прошлому, отказавшись раскрывать интимные подробности их связи даже за солидное вознаграждение. Он подчеркнул, что некоторые вещи должны оставаться личным делом двоих людей.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Челоба́нов (род. 31 августа 1961, Балаково, Саратовская область, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, аранжировщик, певец.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.