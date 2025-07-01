900 тысяч впустую: певица Мари Краймбрери решила купить кухню и стала жертвой мошенников

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери столкнулась с неприятной ситуацией, связанной с покупкой кухни для своей новой квартиры. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка приобрела жильё в престижном комплексе Welton Towers в мае и решила заказать кухонную мебель, которая уже была разработана предыдущей хозяйкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мари Краймбрери

Мари перевела предоплату на банковскую карту, а оставшуюся сумму передала наличными через несколько дней, получив расписку. Доставка кухни была запланирована на середину июня, после завершения ремонта, однако в назначенный срок мебель так и не была доставлена. Продавец постоянно переносил сроки, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения. Таким образом Мари лишилась 900 тысяч рублей.

В итоге певица решила обратиться в правоохранительные органы за помощью в разрешении этой ситуации. На данный момент она не делала официальных заявлений по поводу произошедшего.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения.



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