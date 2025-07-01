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Трамп подвёл Кейт: визит президента США ставит принцессу Уэльскую перед сложным выбором

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Восстановление Кейт Мидлтон после лечения рака и недавнего вынужденного пропуска Королевского Аскота омрачено новой проблемой: государственным визитом Дональда Трампа.

Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Этот визит ставит принцессу Уэльскую перед тяжёлым выбором. С одной стороны, её статус старшего члена королевской семьи обязывает присутствовать на ключевых государственных мероприятиях. Визит президента США — именно такое событие.

Инсайдеры дворца уже отмечают, что Кейт пересматривает график, планируя меньше публичных выходов после стресса, вызванного Аскотом.

С другой стороны, встреча с поляризующей фигурой Трампа, чьи грандиозные запросы и провокационные заявления (вроде шуток об "аннексии Канады") создают сложности протоколу, — огромный стресс. Особенно для Кейт, чьё здоровье всё ещё хрупко. Каждый её шаг на таком событии будет под микроскопом мировых СМИ.

Королевские советники стремятся контролировать ситуацию. Но именно Кейт оказывается в эпицентре давления: соблюсти долг или защитить своё здоровье и избежать токсичного внимания? Осенний визит Трампа грозит стать серьёзным испытанием для принцессы.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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