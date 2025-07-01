Чтобы понять догга, нужно быть доггом: Дуров ответил Снуп Доггу на шутку о выводках щенков

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Неожиданный диалог между Павлом Дуровым и Снуп Доггом развеселил пользователей соцсетей. Поводом стал старый пост основателя Telegram об анонимном донорстве.

Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Павел Валерьевич Дуров

Рэпер прокомментировал это с юмором: "Ты не детей делаешь, а выводки щенков! Остановись, чувак". Его реакция не осталась без ответа.

Дуров парировал игрой слов: "Чтобы понять догга, нужно быть доггом". Он предложил перейти туда, "где по-настоящему ценят приватность" — в Telegram.

Пользователи расценили обмен репликами как дружеский троллинг. Намёк на возможное сотрудничество усиливает факт, что Снуп Догг уже ведёт канал в Telegram с 2025 года.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





Ке́лвин Кордоза́р Бро́дус-мла́дший (англ. Calvin Cordozar Broadus Jr.; род. 20 октября 1971, Лонг-Бич, Калифорния), более известный под псевдонимом Snoop Dogg (рус. Снуп Догг) — американский рэпер и актёр.



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