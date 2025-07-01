Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный раствор с содой — и сорняки больше не прорастут
Эти мелочи в чемодане могут закончиться допросом: вот за что туристов штрафуют чаще всего
Гениальный способ утилизации травы: получите шикарное удобрение для сада
Брайан и Доминик снова вместе в Форсаже: как воскресят героя Уокера
Седые волосы? Забудьте про таблетки — вот что реально помогает
Почему звери в клетках? — честный ответ, который удивит даже родителей
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
100 отжиманий в день: фитнес-челлендж, который меняет не только тело, но и характер
Кукла на чайнике: Садальский высмеял Надежду Кадышеву за выступление на Алых парусах

Чтобы понять догга, нужно быть доггом: Дуров ответил Снуп Доггу на шутку о выводках щенков

0:45
Шоу-бизнес

Неожиданный диалог между Павлом Дуровым и Снуп Доггом развеселил пользователей соцсетей. Поводом стал старый пост основателя Telegram об анонимном донорстве.

Павел Валерьевич Дуров
Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Павел Валерьевич Дуров

Рэпер прокомментировал это с юмором: "Ты не детей делаешь, а выводки щенков! Остановись, чувак". Его реакция не осталась без ответа.

Дуров парировал игрой слов: "Чтобы понять догга, нужно быть доггом". Он предложил перейти туда, "где по-настоящему ценят приватность" — в Telegram.

Пользователи расценили обмен репликами как дружеский троллинг. Намёк на возможное сотрудничество усиливает факт, что Снуп Догг уже ведёт канал в Telegram с 2025 года.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

Ке́лвин Кордоза́р Бро́дус-мла́дший (англ. Calvin Cordozar Broadus Jr.; род. 20 октября 1971, Лонг-Бич, Калифорния), более известный под псевдонимом Snoop Dogg (рус. Снуп Догг) — американский рэпер и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Популярное
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!

Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Последние материалы
Торговый гамбит: Индия и США готовы к временному соглашению
Осторожно, миф: 5 популярных диет, от которых вес только растёт
Учёные наткнулись на скрытый механизм — клетки используют его каждый день
9 команд, которые делают собаку послушной и спокойной
Память, внимание, мышление — всё зависит от этой нормы холестерина
Работа мечты: в Тюменской области ищут кадровика за 200 тысяч рублей
Медвяная роса: как бороться с опасной липкостью на листьях
Эти кабачковые оладьи с сыром разлетаются со стола за минуты
Советский метод вернёт блеск волосам за копейки
Как коробка или клетка делают вашего питомца счастливым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.