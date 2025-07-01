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Секреты, которые потрясут: рассекреченный разговор Монро указал на мотив убийства актрисы

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Запись последнего телефонного разговора Мэрилин Монро пролила свет на возможные мотивы её убийства.

Мэрилин Монро
Фото: commons.wikimedia.org by Sam Shaw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мэрилин Монро

Спустя 63 года после смерти актрисы рассекреченные данные опубликовало издание RadarOnline. В беседе с неизвестным Монро заявила о владении опасными секретами семьи Кеннеди.

"Я знаю многое… Эти тайны потрясут весь мир", — говорила актриса.

Она упоминала предательство и связи с высокопоставленными лицами.

Контекст усиливают недавно рассекреченные сведения о её отношениях с Джоном и Робертом Кеннеди. По данным источников, Монро была беременна от президента и сделала тайный аборт.

За день до смерти Роберт Кеннеди устроил погром в её доме, опасаясь прослушки ФБР. Через несколько часов актрису нашли мёртвой. Эти факты дают новую пищу теориям об убийстве.

Уточнения

Мэ́рилин Монро́ (англ. Marilyn Monroe американское произношение: [ˈmærəlɪn mənˈroʊ]; при рождении — Но́рма Джин Мо́ртенсон (англ. Norma Jeane Mortenson), при крещении — Но́рма Джин Бе́йкер (англ. Norma Jeane Baker); 1 июня 1926, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 4 августа 1962, Брентвуд, Калифорния, США) — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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