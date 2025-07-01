Секреты, которые потрясут: рассекреченный разговор Монро указал на мотив убийства актрисы

Запись последнего телефонного разговора Мэрилин Монро пролила свет на возможные мотивы её убийства.
Спустя 63 года после смерти актрисы рассекреченные данные опубликовало издание RadarOnline. В беседе с неизвестным Монро заявила о владении опасными секретами семьи Кеннеди.
"Я знаю многое… Эти тайны потрясут весь мир", — говорила актриса.
Она упоминала предательство и связи с высокопоставленными лицами.
Контекст усиливают недавно рассекреченные сведения о её отношениях с Джоном и Робертом Кеннеди. По данным источников, Монро была беременна от президента и сделала тайный аборт.
За день до смерти Роберт Кеннеди устроил погром в её доме, опасаясь прослушки ФБР. Через несколько часов актрису нашли мёртвой. Эти факты дают новую пищу теориям об убийстве.
Мэ́рилин Монро́ (англ. Marilyn Monroe американское произношение: [ˈmærəlɪn mənˈroʊ]; при рождении — Но́рма Джин Мо́ртенсон (англ. Norma Jeane Mortenson), при крещении — Но́рма Джин Бе́йкер (англ. Norma Jeane Baker); 1 июня 1926, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 4 августа 1962, Брентвуд, Калифорния, США) — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов.
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