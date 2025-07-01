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Когда мир горит: Шарлиз Терон язвительно высказалась о гигантских тратах на свадьбу Безоса

0:59
Шоу-бизнес » Зарубежный

Роскошная свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, собравшая селебрити со всего мира, вызвала не только восторги. Голливудская звезда Шарлиз Терон выбрала иной путь в тот же вечер.

Джефф Безос
Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джефф Безос

Актриса выступила на благотворительном мероприятии Block Party. Со сцены она обратилась к гостям, не получившим приглашение на "свадьбу века".

"Я думаю, что мы крутые, раз все сидим здесь, а не в Венеции", — заявила Терон.

Она подчеркнула ценность участия в значимом деле.

Актриса намекнула на неуместность гигантских трат в кризисное время. "Когда мир в огне, вы выделили время на важное. Такими событиями [как свадьба] мы отбрасываем себя назад", — отметила Шарлиз.

Её слова прозвучали на фоне подсчётов СМИ о вкладе свадьбы в итальянскую экономику. Предполагается, что торжество может принести стране более миллиарда долларов.

Уточнения

Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер и фотомодель.

Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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