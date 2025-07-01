Оскорбила из-за внутренней боли: раскрыта истинная причина скандала Пугачёвой с Резником

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Поведение Аллы Пугачёвой в истории с поэтом Ильей Резником указывает на серьёзный внутренний кризис.

Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алла Пугачева

Психолог Сергей Ланг считает, что агрессия певицы в адрес автора многих её хитов — признак глубокой неудовлетворённости.

"Человек в гармонии не испытывает злобы к близким, тем более к давним соавторам", — приводит слова Ланга сайт aif.ru.

По мнению специалиста, корень проблемы — в осознании "ошибки" после отъезда. Уехавшие артисты воспринимали эмиграцию как бегство с тонущего корабля, но корабль остался на плаву.

Психолог уверен, что признать свою неправоту мешает гордость, которая в результате и порождает негатив к тем, кто остался.

Поводом стала реакция 76-летней Пугачёвой на поздравление от Резника. Поэт получил оскорбительное сообщение после публичного обращения к певице. С тех пор их общение прекратилось.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист; народный артист Российской Федерации (2003), народный артист Украины (2013; лишён звания).



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