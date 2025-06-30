Поджог головы как новый тренд: Иосиф Пригожин объяснил свою странную шутку с огнём

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Иосиф Пригожин шокировал пользователей Сети роликом, в котором ему подожгли голову. Хейтеры тут же осудили продюсера за то, что он любит такие шуточки и позволяет коллегам по шоу-бизнесу смеяться над собой.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Пригожин объяснил, что положительно относится к самоиронии. Иосиф всегда любил веселье, даже такое, которое другим может показаться странным и специфическим. Кроме того, он подчеркнул, что много работает, а шутки помогают расслабиться и отдохнуть. Ну и, конечно, Пригожин знает шоу-бизнес изнутри и понимает, что время от времени в звёздном мире просто необходим эпатаж.

"Простите, но в нашей профессии без эпатажа и каких-то курьёзов ты долго не продержишься. Шоу-бизнес — это живой и очень изменчивый организм, который не терпит монотонности, повторов и скуки, там всё бурлит и кипит, нужен пульс, и я этот пульс даю", — сказал продюсер.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).



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